В Израиле предлагают сажать в тюрьму за оскорбление чувств верующих у Стены плача

Партия ШАС передала в секретариат Кнессета законопроект, который призван поставить точку в споре между ортодоксальным и прогрессивными течениями иудаизма о порядке молитв у Стены плача в Иерусалиме. Об этом сообщает newsru.co.il.

По информации сайта Ynet, согласно законопроекту ШАС, Стена плача как религиозный объект должна находиться в подчинении главного раввината и раввинатского суда.

ШАС предлагает законодательно запретить проведение у Стены плача совместных молитв мужчин и женщин, а также запретить активисткам движения Женщины Стены плача накладывать тфилин, надевать Талит и читать Тору.

Нарушение этих запретов, согласно законопроекту ШАС, должно трактоваться как оскорбление чувств верующих и должно наказываться тюремным заключением сроком до полугода или денежным штрафом.

Законопроект направлен против движения "Женщины стены", а также против намерения правительства создать дополнительную площадь для смешанной молитвы мужчин и женщин возле Стены плача.