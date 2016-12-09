Бывшая порнозвезда перед рождением ребенка проходит гиюр, чтобы репатриироваться в Израиль

В Израиль собирается репатриироваться бывшая порнозвезда 42-летняя Дженна Джеймсон, сообщает информагентство cursorinfo.co.il.

Сейчас она проходит подготовку к прохождению гиюра, чтобы выйти замуж за бизнесмена израильтянина Лиора Битона.

Дженна известна своим теплым отношением к Израилю. В одном из своих постов год назад она писала, что «настоящий американец, как и всякий настоящий человек, обязан быть на стороне Израиля».