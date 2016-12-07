В Google заблокировали антисемитскую подсказку

В популярнейшем в мире поисковике Google заблокировали часть всплывающих при наборе запроса подсказок, в том числе «евреи это зло» (are Jews evil), которые автоматически создала англоязычная версия поискового бота.

По сообщению The Guardian уже 5 декабря при наборе запроса «евреи» этой подсказки уже не было. Вместе с этим, в Google удалены оскорбительные подсказки в отношении женщин, но фраза «мусульмане плохие» (are Muslims bad) еще появлялась.

«В течение нескольких часов после того, как в пятницу нас оповестили о результатах автозаполнения, мы предприняли необходимые меры. Наши результаты являются отражением контента в Интернете. Это означает, что иногда неприятные элементы оскорбительного характера в интернете могут повлиять на отображаемые результаты по данному запросу. Данные результаты не отражают ни мнение, ни убеждения Google. Как компания мы твердо верим в разнообразие перспектив, идей и культур», – подает комментарий представителя компании The Guardian.