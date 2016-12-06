Вышла книга о смысле заповедей Торы

Сокровенный смысл заповедей Торы излагается в третьем томе классического труда третьего Любавичского ребе, раввина Менахема-Мендла Шнеерсона "Дерех мицвотеха" ("Путь заповедей твоих"), который был выпущен в свет издательством "Книжники", сообщает "РИА Новости".

Труд раввина состоит из шести томов, издаваемых в серии "Библиотека еврейских текстов", из которых три уже напечатаны. Излагая смысл заповедей, рабби Менахем-Мендл последовательно и систематично знакомит читателя с основными положениями учения хасидизма.

Под эгидой ФЕОР издательство "Книжники" выпускает еврейскую литературу, включая детские книги, художественные и научно-популярные произведения. Всего за девять лет в рамках двенадцати серий в издательстве "Книжники" было выпущено 460 изданий. Общий тираж изданных книг превысил уже 1,5 миллиона экземпляров.

В феврале 2016 г. в рамках серии при поддержке Федерации еврейских общин России и еврейского общинного центра "Хабад Маор" в Санкт-Петербурге был издан первый том Вавилонского Талмуда. Предполагается, что издание Талмуда займет примерно 30 лет и будет включать 75 томов.