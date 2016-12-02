Почему в Шаббат евреям запрещено принимать лекарства или лечить

В Шаббат евреям запрещено принимать препараты или лечить Михуш (недомогание в Шаббат); более того, больной не может даже молиться для облегчения его боли или болезни. Об этом сообщает "Еврейская община Киева".

"Согласно рабби Меиру, каждый еврей, который посещает больного в Шаббат говорит:

«Йехоле хи шетархем» — (Да смилостивится Вс-вышний).

Когда человек молится о выздоровлении в Шабат, молитва меняется: «Шабат запрещает нам плакать – пусть скорей наступит исцеление». Сам Шабат – исцеление.

Спросил Ребе из Сквира один еврей, почему его состояние всегда ухудшается в Субботу.

Ребе объяснил: «Вс-вышний намеренно переносит пик болезни на Шабат, потому что он обладает целительной силой.

Если симптомы болезни обострились, это знак, что больной на пути исцеления – в руках Высшей силы».

Раши объясняет: «Шаббат может лечить себя сам. Сам Шаббат лечит, когда ты, как больной человек, можешь приподнять себя, чтобы сдержать себя от волнения о болезни, как это обычно бывает. Когда вы можете почувствовать веру во В-евышнего, которая может быть достигнута только в Шаббат и, когда вы чтите Шаббат путем отказа от «миспалель», вы показываете свое доверие к Вс-вышнему и вы более близки к Нему.

Тогда сам Шаббат непосредственно приносит излечение.

Шаббат занимает место во всех молитвах. Таким образом Шаббат заменяет все виды лечения, которые запрещены в этот день.

Это — не лишение. Скорее, это – особое, одно из специальных качеств Шаббата — «Шаббат может лечить себя сам».

Поэтому в Шаббат евреи не позволяют себе чувствовать печаль или волноваться, это приносит все лечение и исцеление. Господин всего мира принесет лечение и исцеление — через Шаббат, с Шаббатом, на Шаббат".