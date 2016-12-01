В Жмеринке открыт Еврейский этнографический фотомузей

В Жмеринке, Винницкой области открыт Еврейский этнографический фотомузей. Об этом cообщает eajc.org.

Это стало кульминацией 4-летней работы, проводимой активистами жмеринской еврейской общины и другими неравнодушными к еврейской культуре людьми, при поддержке института Яд Вашем, благотворительного фонда «Генезис» и образовательного Фонда имени Пинкуса.

Фонды музея составляют около 200 фотографий объектов еврейского культурного наследия, полученные в процессе более 20 экспедиций в различные регионы Украины – Галичину, Буковину, Волынь, Подолье, Закарпатье. На фотографиях запечатлено современное состояние бывших синагог, домов местечковой застройки, других еврейских общественных учреждений; есть также архивные фотографии.

Кроме этого, в музее представлены и другие экспонаты, имеющие отношение непосредственно к Жмеринке. Например, керамическая плитка с оттиском в виде звезды Давида, найденная во время разборки стен одного из старых домов еврейского квартала, флаг государства Израиль, спрятанный в подвале синагоги перед ее закрытием в 1962 году и обнаруженный во время ремонта в 2008, когда здание синагоги вернули еврейской общине Жмеринки.

На церемонии открытия директор музея Евгений Шнайдер отметил, что за сотни лет совместного проживания евреи и украинцы многое переняли друг у друга. Поэтому к вопросу еврейской культуры в Украине следует подходить комплексно, не забывая о культуре, ее окружающей и оказавшей достаточно сильное влияние.

К сожалению, музей физически не может вместить тех тысяч фотоснимков еврейских, украинских, а также польских памятников, сделанных во время экспедиций, поэтому его основная часть – виртуальная, доступна на сайте Мой штетл.