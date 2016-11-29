В Ужгороде неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста

В Ужгороде Закарпатской области Украины неизвестные в масках облили красной краской памятник жертвам холокоста. Об этом сообщает Кореспондент.net

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль поручил силовикам приложить максимум усилий для поиска вандалов. По его словам, они — «обычные дикари». Он также отметил, что такие люди «закрывают Украине путь в цивилизованную Европу».

По информации издания, монумент осквернили вечером 28 ноября. Сообщение о содеянном злоумышленники сами разослали в местные СМИ.