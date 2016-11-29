В Ужгороде неизвестные осквернили памятник жертвам холокоста
17:12, 29 ноября 2016Иудаизм
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Фото: Мукачево.net
В Ужгороде Закарпатской области Украины неизвестные в масках облили красной краской памятник жертвам холокоста. Об этом сообщает Кореспондент.net
Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль поручил силовикам приложить максимум усилий для поиска вандалов. По его словам, они — «обычные дикари». Он также отметил, что такие люди «закрывают Украине путь в цивилизованную Европу».
По информации издания, монумент осквернили вечером 28 ноября. Сообщение о содеянном злоумышленники сами разослали в местные СМИ.
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