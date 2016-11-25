Израильский раввин связал пожары с реакцией небесных сил на политику Нетаниягу

Пожары по всей стране и отсутствие дождей является карой небес за политику правительства Израиля в отношении сноса поселенческих форпостов.

Как сообщает 9 канал со ссылкой на Ynet, об этом заявил главный раввин Самарии Эльяким Леванон. По мнению одного из самых авторитетных раввинов религиозно-сионистского направления, факт того, что в Израиле до сих пор не прошли дожди, следует считать вмешательством всевышних сил.

Раввин Леванон отметил, что дожди пойдут только тогда, когда в стране откажутся от проведения политики сноса поселений. В августе 2012 года Эльяким Леванон сказал, что Всевышний накажет того, кто поднимет руку на Мигрон. Это не первый случай, когда чрезвычайную ситуацию с пожарами в Израиле объясняют небесными силами: как мы сообщали ранее, арабы торжествуют: Аллах ниспослал огонь на сионистов за отдельно взятый принятый Кнессетом закон.

Согласно прогнозам метеорологов, 30 ноября в Израиле ожидаются дожди. .