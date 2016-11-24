Председатель Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко надеется на признание Израилем Голодомора актом геноцида украинского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время встречи руководства и членов Комитета по иностранным делам ВРУ и депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Государством Израиль со спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном.

Гопко подчеркнула, что Украина очень много сделала, чтобы достойно отметить 75-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. По ее словам, сегодня Эдельштейн посетил Мемориал памяти жертв Голодомора. ”Для нас так же является одним из принципиальных вопросов, в украинском парламенте, который неоднократно звучит, который является своеобразным тестом наших отношений с Государством Израиль... Более 20 стран мира уже признали Голодомор геноцидом, и мы очень надеемся, что в Кнессете также это решение будет принято”, - сказала парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября президиум Кнессета Израиля утвердил рассмотрение резолюции о признании Голодомора актом геноцида украинского народа. Инициировал разработку резолюции почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков. Для того, чтобы убедить парламентариев, он настоял на визите израильской делегации в Киев в Национальный музей «Мемориал жертв Голодомора» в рамках мероприятий, связанных с 75-й годовщиной трагедии в Бабьем Яру.

Израиль может стать 25-й страной, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.