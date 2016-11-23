В Черновцах создадут Мемориальный музейный центр евреев Буковины

В Черновцах начинается работа по созданию Мемориального музейного центра евреев Буковины. Центр посвящен теме Холокоста, он будет располагаться в историческом здании «Бейт-Кадишин» – Доме прощания – на черновицком еврейском кладбище.

Для концептуального решения Мемориального центра экспозиции будущего музея и наполнения его фондов приглашаются дизайнеры, музейщики, историки, архивисты. Идет сбор средств на восстановление здания «Бейт-Кадишин», которое многие годы использовалось не по назначению и постепенно разрушалось.

Для сосредоточения усилий по созданию Мемориального музейного центра создан сайт, где будет отражена текущая работа над проектом, данные о сборе средств и другая актуальная информация.