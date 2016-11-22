Почему определение еврейства устанавливается по матери?

Отвечает Рав Ашер Кушнир:

- Если Вы просто интересуетесь, то хочу спросить Вас. Турок женился на японке. Родился ребёнок. Кто он? Турок или японец? По-видимому, не то и не другое, а наполовину турок, наполовину японец. А если ребёнок, став взрослым, захочет считать себя турком, — может? Почему бы нет. Захочет японцем, — пожалуйста. И даже в тех странах, где указывают национальность в паспорте и принято записывать детей по отцу, даже там, если сильно захотеть, — можно записать и по матери. Другими словами, кем хотят, тем себя и считают. Почему? У народов мира нет обязательных законов, которые регулируют национальную принадлежность.

А у евреев столько времени, сколько они существуют, такой закон есть: рождённый от матери еврейки является евреем.

А откуда этот закон?

Он не выведен когда-то мудрейшим собранием и не придуман человеком сейчас, а является вечным повелением Б-га!

А где это повеление указано?

В Торе, книга Дварим (7:3,4): «Не вступай в семейные отношения с ними. Дочь свою не выдавай замуж за его сына. А дочь его не бери для сына своего…» (и см. дальше). В Талмуде, трактат Кидушин 68: «…сын от израильтянки называется твоим сыном, а рождённый от язычницы называется не твоим сыном, а её сыном…». Так же этот закон устанавливает Шульхан Арух (раздел Эвен Хаэзер, гл. 8, закон 5).

Это закон. И хотя закон Б-га не требует объяснений, всё же попробуем понять его смысл.

Тора привязывает еврея к реальности. Иудаизм это не некое мировоззрение, порхающее в воздухе, которому можно абстрактно сочувствовать в сердце, а устойчивая реальность, встроенная в саму природу человека. Девять месяцев души ребенка и матери тесно переплетены. Так же, как зародыш постепенно формируется в течение этого времени, приобретая внутренние органы, скелет в утробе матери, так же он получает от неё свою еврейскую принадлежность.

Очевидно, что материнское участие в появлении ребёнка более заметно и определённо, чем отцовское. Если человек сомневается в своём происхождении от одного из родителей, то с большой степенью вероятности он может быть уверен только в том, что его мама — это действительно его мама, а вот…

И не только до родов, но и после принадлежность к матери доминантна. Есть в Притчах Соломоновых на первый взгляд непонятное изречение: «Не оставляй Тору матери своей…». Почему Тору матери? Ведь отец обучает сына Торе?! Ответ: Сколько отец ни обучал бы, но Тору реальной жизни сын впитывает с молоком матери, бессознательно копируя все её повадки, интонации, привычки и суждения. Мама находится с ребёнком большую часть времени его раннего детства, оказывая огромное влияние на формирование его личности.

Поэтому, хотим мы или нет, но только рождённый от матери еврейки является евреем. И если бы не было этого закона и не хранили бы его с такой строгостью в течении тысячелетий, а каждый раз меняли и подстраивали под проблемы каждого из нас, то, как вы понимаете, еврейский народ давно перестал бы существовать.

По материалам toldot.ru