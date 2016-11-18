ВР приняла рекомендации парламентских слушаний о поддержке "Бабьего Яра" и исследований трагедии

Верховная Рада Украины приняла постановление о рекомендациях парламентских слушаний ”75-я годовщина трагедии Бабьего Яра: уроки истории и современность” (№5349).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 народных депутата из 350, зарегистрированных в сессионном зале.

Участники парламентских слушаний рекомендуют парламенту и правительству предусматривать в государственных бюджетах Украины, начиная с 2017 года, средства на функционирование и развитие Национального историко-мемориального заповедника ”Бабий Яр”; поддерживать проведение научных исследований трагедии Бабьего Яра, Холокоста, других преступлений против человечества, совершенных тоталитарными режимами на территории Украины.

Кроме того, в документе содержится рекомендация обеспечивать ежегодно проведение мероприятий в память жертв трагедии Бабьего Яра.

В соответствии с рекомендациями, Министерство культуры должно обеспечить, в частности, создание с привлечением ведущих специалистов и представителей общественности концепции благоустройства мемориальной территории Бабьего Яра и стратегии развития заповедника, и открыть в Киеве Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра по адресу: ул. Мельникова, 44.

Украинскому институту национальной памяти поручено разработать с привлечением институтов Национальной академии наук списка лиц, которые, рискуя своей жизнью и жизнью родных, спасали человеческие жизни во время трагических событий Бабьего Яра.

Министерство иностранных дел должно обеспечить информирование международной общественности о мерах по чествованию памяти жертв Бабьего Яра в Украине, в частности, путем проведения зарубежными дипломатическими учреждениями мероприятий, посвященных 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Кроме того, профильным ведомствам рекомендуется обеспечить создание информационных проектов, фильмов, изданий для формирования в украинском обществе атмосферы толерантности на основе осознания исторических уроков Холокоста и других геноцидов и увековечения памяти о Бабьем Яре как символа Холокоста в Восточной Европе.

Киевской городской государственной администрации рекомендовано принять меры по передаче всего нежилого здания (дома садовника) по улице Мельникова, 48-Б, в Киеве в безвозмездное пользование Национального историко-мемориального заповедника ”Бабий Яр”; принять решение о передаче земельного участка по адресу: Киев, улица Мельникова, 44, Национальному историко-мемориальному заповеднику ”Бабий Яр”, а также провести благоустройство самого Бабьего Яра и прилегающих территорий.

Постановлением также предусматривается, что Кабинет министров до 1 сентября 2017 года должен проинформировать ВРУ о реализации рекомендаций парламентских слушаний.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.