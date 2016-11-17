15 фактов о маце

Маца – это пресная лепешка, занимающая центральное место на праздничном столе в Песах.

Согласно традициям, евреям запрещается употреблять хамец (дрожжевой хлеб, пирожные или торты) во время праздника. Несмотря на то что благодаря технологиям сейчас есть возможность печь хлеб достаточно быстро, традиции имеют первостепенное значение, и евреи едят мацу в память об истории исхода из Египта.

Публикуем 15 интересных фактов о маце.

1. Маца, мацо, мацот… – продукт, название которого можно произносить по-разному. В Торе маца также называется «бедным хлебом» и «хлебом несчастья».

2. Пасхальная маца против круглогодичной мацы: небольшое разнообразие вкусов круглогодичной мацы не отличается от вкусов пасхальной, но пасхальная маца приготовлена специально для праздника. Покупая мацу для праздника, ищите наклейку «Кошерно для Песаха».

3. «Шмура» против обычной мацы: строгие правила предусматривают, что пшеницу с момента жатвы необходимо оберегать от любого соприкосновения с жидкостью. Маца «шмура» готовится как раз из такой «сбереженной» пшеницы. Она есть двух видов – фабричная и приготовленная вручную.

4. 18 минут: маца должна быть приготовлена менее чем за 18 минут, в противном случае она уже будет считаться хамецом. Раввины приводят многочисленные источники, доказывающие, что брожение происходит по истечении 18 минут после взаимодействия пшеницы и влаги.

5. Каждый квадратный кусочек обычной машинной мацы содержит 111 калорий, а в мацаболе содержится 46 калорий.

6. Богатый хлеб против бедного хлеба: «богатым хлебом» называют мацу, приготовленную с добавлением сока, масла, вина или яиц. Она вкуснее, чем обычная маца из воды и муки. Несмотря на то что «богатый хлеб» не считается хамецом, раввины говорят, что его нельзя есть во время седера, так как он не является «бедным хлебом», описанным в Исходе. Это правило также относится к безглютеновой и ароматизированной маце.

7. Острая и безглютеновая маца: в то время как евреи едят эту хрустящую, похожую на крекер лепешку во время Песаха, маца является популярной закуской среди остального населения. И поэтому в настоящее время компании производят ароматизированную, острую мацу, а также мацу, покрытую шоколадом.

8. 1838: в этом году француз Айзек Зингер изобрел первую машинку для автоматизации процесса выпечки мацы. Не все раввины были в восторге от этого изобретения, но в конце концов приняли его идею.

9. 1888: в этом году литовский эмигрант Дов Бер открыл первую фабрику по производству мацы в городе Цинциннати в штате Огайо. Бер взял фамилию Манишевич и назвал свою фабрику B. Manischewitz Company.

10. 1973: в этом году астронавт космического корабля «Аполлон-17» Джин Сернан крикнул «Манишевич!», прогуливаясь по Луне.

11. 2008: в этом году Джои Честнат, чемпион по поеданию пищи на время, съел 78 мацаболов всего за 8 минут.

12. 2010: в этом году шеф-повар Джон Виртис из ресторана Shlomo & Vito’s New York Delicatessen в городе Тусон (штат Аризона) создал самый большой мацабол. В состав 193-килограмового рекордсмена входило более 1000 яиц, 57 кг муки, 11 кг смальца (жира) и 9 кг картофельного крахмала. Мацабол был приготовлен на еврейском фестивале еды в Тусоне.

13. 2011: в этом году Манишевич установил мировой рекорд, приготовив самую большую мацу. В честь открытия своей новой штаб-квартиры в Ньюарке (штат Нью-Джерси) Манишевич испек мацу, которая была 7,5 метров в длину, чуть больше метра в ширину и весила около 11 килограммов.

14. Твердая маца против мягкой мацы: в зависимости от традиций вашей семьи маца может быть хрустящим крекером или плоской лепешкой. Мягкая маца готовится исключительно вручную.

15. Афикоман: в меню седера нет ничего лучше, чем хороший кусочек мацы на десерт. Афикоман – это половинка кусочка мацы, которую отламывают в начале пасхального седера и прячут, чтобы съесть в конце трапезы. Согласно обычаю, афикоман прячут, а затем просят детей, присутствующих за столом, найти его. Так как, чтобы закончить седер, необходим афикоман, дети умудряются обменять его на подарки или конфеты.

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