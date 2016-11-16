50 раввинов Европы приехали в варшавскую синагогу

В варшавской синагоге им. Ножиков проходит конференция раввинов Европы.

– Мы имеем честь принимать в качестве гостей около 50 раввинов – из Германии, Великобритании, стран Балтии, а также из других государств, – говорит раввин Егошуа Эллис из Еврейской религиозной общины в Варшаве.

Конференцию подготовила организация Штраус-Амель, являющаяся частью Ох Тора Стоун. Участники встречи – это раввины разного возраста и с разным уровнем опыта. Конференция – это хорошая возможность для обмена опытом и обсуждения способов работы. В программу внесена также встреча раввинов Польши.

Это очередная такая конференция в Польше. Пять лет назад в синагоге им. Ножиков в Варшаве состоялся XXVII Съезд главных раввинов Европы, организованный Конференцией европейских раввинов (The Conference of European Rabbis). Год назад, по приглашению Штраус-Амель группа раввинов встретилась на конференции в Кракове.

– Для раввината Европы Варшава в частности и Польша в целом имеют очень большое значение, – подчеркнул раввин Егошуа Эллис.

Еврейская община Киева