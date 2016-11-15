Израильский парламент включил в повестку дня вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа

Президиум кнессета включил в повестку дня на следующую неделю вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Предложение внесено депутатом Навой Бокер (Ликуд).

«В течение многих лет кнессет отказывался от обсуждения Голодомора, не признавая его «актом геноцида украинского народа» и «актом насилия против человечества, который был направлен сталинским режимом на уничтожение людей». Пришло время это изменить», – отметила депутат.

Разработку резолюции о признании Голодомора актом геноцида украинского народа инициировал Почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков. Для того чтобы убедить парламентариев, он настоял на визите израильской делегации в киевский Национальный музей «Мемориал жертв Голодомора», который состоялся в рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию трагедии в Бабьем Яру. Это событие коренным образом поменяло отношение и оценку событий в Украине в 1932-1933 году.

«Я счастлив быть причастным к такому историческому моменту. Факт того, что израильские парламентарии понимают необходимость принятия подобной резолюции, делает наши народы ближе. Израильтяне – единственный народ, который, как никто, понимает трагедию украинцев, тот умышленный геноцид, который был инициирован сталинским режимом. Мы разделяем эту боль вместе», – заявил Олег Вишняков.

На встречах парламентариев Украины и Израиля неоднократно ставился вопрос о возможном признании Голодомора актом геноцида украинского народа. Вместе с тем, кнессет до сих пор воздерживался от такого шага.

Однако теперь Израиль может стать 25 страной, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.

sinagoga.kiev.ua