В Киеве покажут фотографии еврейских кладбищ

В Дипломатической академии Украины 16 ноября состоится торжественное открытие фотовыставки «Еврейские кладбища в Украине».

Как сообщает jewish.ru, в 2015 году была проведена реставрация 27 еврейских кладбищ в Украине. Кладбища были найдены, расчищены, измерены согласно галахическим требованиям, на них поставили новые ограждения, пишет ЕАЕК. В таком состоянии они были переданы местным территориальным общинам.

Проект осуществляется при поддержке МИДа Германии, Европейской инициативы по защите и сохранению еврейских кладбищ (ESJF) и Фонда Конрада Аденауэра, при участии Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины. Реставрация кладбищ должна напомнить о еврейских общинах, в свое время существовавших в украинских городах и селах и уничтоженных в годы Холокоста.

В 2016 году Европейская инициатива по защите и сохранению еврейских кладбищ (ESJF) основала собственное представительство в Киеве. С начала текущего года фонд ESJF привел в порядок еще 35 еврейских кладбищ в Украине, Польше, Чехии и Сербии. В следующем году в географию проекта будут включены еврейские кладбища Молдовы, Белоруссии, Венгрии и Словакии.