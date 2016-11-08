В Бабьем Яру установят памятник Елене Телиге

Кабинет министров Киевской городской государственной администрации поручил до февраля 2017 года на территории киевского мемориального заповедника «Бабий Яр» установить памятник украинской поэтессе Елене Телиге.

Об этом сообщает «Украинские новости».

«КГГА вместе с Минкультуры обеспечить сооружение в срок до февраля 2017 года памятника Елене Телиге на территории заповедника и о результатах проинформировать Кабинет министров», - говорится в документе.

Кроме того, Киевгорадминистрации поручено обеспечить проектирование и проведение ремонтно-реставрационных работ в здании конторы бывшего еврейского кладбища по ул. Мельникова, 44 и создание в нем Мемориального музея.

Напомним, в Киеве на месте памятника Ленину появится инсталляция иранского художника.