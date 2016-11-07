В Черновцах открыли отреставрированную синагогу хасидов

В районе Садгоры в Черновцах открыли после реставрации синагогу садгорских хасидов.

Об этом сообщает ZIK.

На открытие приехало около 400 представителей этого рода и других со всего мира.

«Великий ребе Садагорский Тви Моше Фридман – глава рода, который живет в Иерусалиме, прибил к двери синагоги мезузу – оберег со свитком молитв, – рассказал активист местной еврейской общины Михаил Крайс, который занимался реставрацией. – Приехали представители рода, которые сейчас разбросаны по всему миру и живут в Америке, Австралии, Европе. Когда открывали синагогу, то говорили, «мы пришли домой», потому что считают Садгору своим домом, где бы сейчас не жили».

Справка

В середине XIX века цадик – духовный вождь – Израэль Фридман был вынужден бежать от преследования из России в Австрию и поселился в Садгоре, где и находится его могила. Потомки Фридмана в 70 - годы ХІХ века построили синагогу, которая стала украшением городка. В советское время синагогу использовали под мастерскую для ремонта сельскохозяйственной техники. Позже ее превратили в склад, а потом забросили. Реставрация началась несколько лет назад.