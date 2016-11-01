В Израиле пустят скоростной поезд к Стене Плача

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац распорядился начать работу над проектированием продолжения ветки скоростной железнодорожной линии Тель-Авив-Иерусалим до Cтарого города столицы.

Недалеко от Стены Плача, будет создана дополнительная подземная станция, и называться она будет соответственно: станция "Стена Плача".

Распоряжение было отдано Исраэлем Кацем соответствующему отделу возглавляемого им ведомства на специальном совещании, состоявшемся в иерусалимской канцелярии министра при участии представителей минтранса, минфина, компании "Ракевет Исраэль" и других.

Речь идет о создании дополнительного двухкилометрового туннеля в рамках проекта по строительству скоростного железнодорожного соединения Тель-Авив - Иерусалим, который станет продолжением уже существующего тоннеля, завершающегося на сегодняшний день у станции "А-Ума", строящейся на глубине 80 метров под землёй. Продолжение новой железнодорожной ветки обогнет Старый город и завершится недалеко от Стены Плача.

Министр Исраэль Кац заявил: "Скоростное железнодорожное соединение с Иерусалимом на сегодняшний день является наиболее крупномасштабным проектом Управления железных дорог Израиля. Оно соединит район Иудейской низменности (Ха-Шфела) с Иерусалимом и позволит тысячам пассажиров ежедневно добираться в столицу и из столицы в другие пункты страны намного быстрее и удобнее".

Напомним, что стоимость проекта по строительству скоростного железнодорожного соединения Тель-Авив – Иерусалим составляет около 7 миллиардов шекелей, и включает в себя создание 56-ти км двойной железнодорожной колеи, которая будет проходить через аэропорт Бен-Гурион и Модиин, до въезда в Иерусалим, рядом с Центром конгрессов "Биньяней А-Ума". Время проезда из Тель-Авива в Иерусалим составит всего 28 минут.

Введение в эксплуатацию скоростной линии запланировано на период праздника Песах 2018 года. Ожидается, что все строительные работы на проекте будут завершены до конца 2017 года. В первый год работы нового железнодорожного соединения Иерусалим-Тель-Авив планируется запустить по три поезда в час в часы пик в каждом направлении.

Еврейская община Киева