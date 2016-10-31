Четыре свитка Торы украли из бруклинской ортодоксальной синагоги

Четыре свитка Торы общей стоимостью около 240 тыс. долларов украли из бруклинской ортодоксальной синагоги на праздник Симхат Тора.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, молодой мужчина в кипе вынес свитки Торы около часа ночи. Синагога была закрыта в это время, и остается неизвестным, как мужчина проник в здание.

Член городского совета Нью-Йорка Дэвид Гринфилд предложил 1 тыс. долларов награды любому, предоставившему информацию о преступнике. «Мы не потерпим таких вопиющих преступлений в нашем обществе», – заявил Гринфилд.

jewish.ru