В Харькове представят архивные документы и воспоминания очевидцев трагедии "Пепел Дробицкого яра"

В ноябре и декабре текущего года в Харькове пройдут мемориальные мероприятия, посвященные 75-летию трагических событий времен Великой Отечественной Войны. В 1941–1942 годах в Дробицком яру фашисты расстреляли почти 20 тысяч евреев.

«Для нас очень важно, чтобы харьковчане, в первую очередь – дети и молодежь, знали и помнили об этих трагических событиях. Без знания истории и уважения памяти погибших невозможно построить будущее, в котором подобные трагедии никогда не повторятся», – подчеркнул президент Харьковской областной объединенной еврейской общины Александр Фельдман.

Планируется провести уроки толерантности на Мемориальном комплексе «Дробицкий яр» для харьковских школьников и студентов. Будет представлена выставка архивных документов, писем, газет и воспоминаний очевидцев трагедии «Пепел Дробицкого яра». Кроме того, 14 декабря пройдет концерт-реквием в помещении Харьковской областной филармонии.

Харьков был оккупирован в октябре 1941 года. 14 декабря по приказу военного коменданта города все евреи должны были переселиться в гетто в бараки на ХТЗ. С 27 декабря 1941 года началась ликвидация харьковского гетто. Под предлогом отправки на работу фашисты начали вывозить евреев из гетто в Дробицкий яр на восточной окраине города и расстреливать. 7 января 1942 года харьковское еврейское гетто перестало существовать. Вместе с евреями были расстреляны и советские военнопленные. Всего было убито около 20 тысяч человек.

stmegi.com