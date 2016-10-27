В Харькове отметят 75-летие трагедии Дробицкого Яра

Мероприятия, посвященные 75-летию трагических событий конца 1941 – начала 1942 годов, когда в Дробицком Яру под Харьковом фашисты расстреляли почти 20 тысяч человек, преимущественно евреев,пройдут в Харькове в ноябре – декабре нынешнего года. Их организаторы – Харьковская объединенная областная еврейская община и Харьковская хоральная синагога при поддержке Харьковской областной государственной администрации.

На протяжении двух месяцев в Харькове проведут ряд культурно-просветительских мероприятий, цель которых – максимальное распространение информации о трагедии Дробицкого Яра, в первую очередь – среди молодого поколения.

Среди запланированных мероприятий – экскурсии-уроки толерантности на Мемориальном комплексе «Дробицкий Яр» для харьковских школьников и студентов, а также выставка архивных документов, писем, газет и воспоминаний очевидцев трагедии «Пепел Дробицкого Яра». Открытие этой экспозиции состоится 13 декабря в Галерее «АВЭК» (ул. Сумская, 70). Кроме того, 14 декабря планируется концерт-реквием в помещении Харьковской областной филармонии.

Как отмечают организаторы, мероприятия с участием представителей общественности, религиозных организаций, учащихся школ и вузов, а также жителей города, посвященные годовщине событий в Дробицком Яру, проводятся в Харькове каждый год.

Напомним, что после оккупации Харькова в октябре 1941 года в городе начались преследования евреев. 14 декабря по приказу военного коменданта города все евреи должны были переселиться в гетто в бараки на ХТЗ. С 27 декабря 1941 года началась ликвидация харьковского гетто: под предлогом отправки на работу фашисты начали вывозить евреев из гетто в Дробицкий Яр на восточной окраине города и расстреливать. 7 января 1942 года харьковское еврейское гетто перестало существовать. Также в яру расстреливали ромов и пленных красноармейцев. Всего было убито около 16–20 тысяч человек.

Строительство мемориала жертвам нацизма в Дробицком Яру началось в 1992 году. Первая очередь мемориала была открыта 13 декабря 2002 года. В нее вошли памятный знак-менора, аллея и 20-метровый обелиск. 22 августа 2005 года на мемориале открылся траурный зал с Чашей скорби.

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