В Киеве открывается конференция, посвященная еврейскому наследию Украины

Национальный университет «Киево-Могилянская академия», Центр исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства, Фонд НАДАВ, Ассоциация еврейских организаций и общин (Ваад) Украины 26–27 октября 2016 года проводит международную конференцию «Сохранение и популяризация еврейского культурного наследия Украины»

На заседаниях будут заслушаны доклады о музейных и частных коллекциях иудаики, судьбах и наследии еврейских художников, еврейских фондах в архивах Украины, истории еврейского кинематографа и театров, синагогальной архитектуре и убранстве, древних кладбищах, книжных и газетных коллекциях.

В работе конференции примут участие Юрий Шаповал, Дмитрий Горбачев, Павел Рыхло, Семен Гольдин, Ирина Сергеева, Евгений Котляр, Артем Федорчук, Михаил Кальницкий и другие исследователи еврейского культурного наследия Украины.

В программе конференции предусмотрены круглые столы по вопросам сохранения и популяризации еврейского наследия.

eajc.org