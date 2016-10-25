У иудеев Симхат-Тора - завершение годичного цикла чтения священной книги иудаизма

Вечером в понедельник иудеи начинают отмечать Симхат-Тора (на иврите - «радость Торы»), день, когда завершается годичный цикл чтения священной книги иудаизма и начинается новый.

Этот день - своего рода кульминация череды осенних иудейских праздников. Его принято встречать торжественным шествием со свитками Торы вокруг возвышения в центре синагоги. Праздничное веселье сопровождается танцами и всеобщим ликованием, которыми иудеи выражают веру и любовь к Творцу.

Как пояснил в обращении к верующим главный раввин России Берл Лазар, эти торжества символизируют радость от осознания того, что все законы и заповеди, которые дает Тора, на самом деле не ограничивают и не затрудняют жизнь.

«Как раз наоборот: Тора - это инструкция для правильного, свободного и счастливого образа жизни, <...> это наш свободный выбор в пользу добра, праведности, любви к ближнему и улучшения окружающего мира», - говорит раввин.

В свою очередь президент Федерации еврейских общин России Александр Борода напоминает, что особое значение праздник Торы имел для советских евреев: даже в годы репрессий, гонений и антирелигиозной политики СССР евреи всегда собирались в этот день в синагоге.

«С тех пор в России праздник Симхат-Тора стал олицетворять единство и непоколебимость духа нашего народа», - пишет в своем обращении А.Борода, которого цитирует пресс-служба ФЕОР.

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