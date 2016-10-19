Фильм о Холокосте попал список номинантов на "Оскар"

Фильм о Холокосте "Брут", созданный при поддержке Федерации еврейских общин России, попал в расширенный список номинантов на кинопремию "Оскар".

"Приятно осознавать, что комитет крупнейшей в мире кинопремии в последнее время отдает предпочтение картинам, где затронута тема второй мировой войны и трагедии Холокоста. Это, безусловно, поможет обратить внимание зрителей на острую проблему национальной и религиозной нетерпимости и на страшнейшие последствия ее проявлений", - сказал президент ФЕОР Александр Бороду.

По его словам, над фильмом трудилась международная команда, в главных ролях были задействованы знаменитые российские актеры. Фильм "Брут", снятый по рассказу чешского писателя Людвика Ашкенази, - вторая часть киноальманаха "Свидетели", который состоит из трех новелл, представляющих необычный взгляд на Холокост. В картине глазами собаки по кличке Брут показывают жестокость человеческого мира.

В производстве принимали участие кинематографисты из Белоруссии, Израиля, Молдавии, Румынии, США и Украины. Главные роли исполнили Оксана Фандера, Филипп Янковский, Владимир Кошевой и Анна Чурина.

Члены съемочной группы имеют отношение к трагическим событиям середины ХХ века. Так, почти все родственники режиссера К. Фама по материнской линии погибли на территории Белоруссии и Украины в годы войны, известный израильский оператор Джиора Бейач - сын бывших узников концлагерей Освенцим и Терезин, а белорусский сопродюсер киноальманаха Юрий Игруша - сын "Праведников народов мира" (звание, которое с 1953 года присваивается в Израиле неевреям, спасавшим евреев).

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