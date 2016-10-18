Иудеи 16-23 октября отмечают "праздник кущей"

Суккот или "праздник кущей" отмечают в течение недели. Этот период по иудейской традиции принято проводить вне дома Иудейский праздник Суккот 2016, известный также как "праздник кущей", отмечают с вечера 16 октября.

Суть праздника и главная традиция Суккот по еврейскому календарю начинается с вечера 15-го дня осеннего месяца тишрей и празднуется в течение недели.

Суккот в 2016 году длится с 16 октября по 23 октября. Отмечают его в память о сорокалетних скитаниях иудеев в пустыне, после ухода из Египта.

Также Суккот у израильтян всегда символизировал окончание сбора урожая и начало периода отдыха и веселья.

Название Суккот – это производная от слова "сукка", что в переводе означает "шалаш, сделанный из веток (кущей)".

Согласно заповедям, в праздничный период нужно уходить из дома и жить в шалаше. У этой традиции несколько объяснений. Устанавливая шалаш, иудеи вспоминают своих предков, долго скитавшихся без крыши над головой по Аравийской пустыне.

Другой смысл этой заповеди в том, чтобы даже будучи в достатке человек не забывал о тех, кто живет бедно и не имеет благ цивилизации. Временное жилище возводится обязательно под открытым небом и должно иметь, как минимум, три стены. В качестве строительного материала используют ветки деревьев и кустарников, плоды которых несъедобны.

Внутри его украшают цветами, плодами винограда, граната, орехами, венками из колосков. Шалаш должен вмещать всех мужчин семьи. Женщины от соблюдения заповеди нахождения в "сукке" освобождены.

Праздник имеет свои правила и законы. К Суккоту обязательно нужно установить шалаш (некоторые евреи делают мини-шалаши прямо на своих балконах) и достать четырые вида растений – Лулав.

Обязательный ритуал в праздник – вознесение букета Лулава, символизирующего части еврейской общины. В него входят листья пальмы, цитрус этрог, ветки мирта и ивового дерева.

Этрог символизирует евреев, знающих Тору и совершающих добрые дела. Лист финиковой пальмы – евреев, знающих святое писание, но не совершающих добрых дел. Мирт — евреи, от которых исходят добрые дела. Ива - евреи, которые не знают Тору и не делают добра.

Ритуал вознесения Лулава совершается в течение всех семи дней празднования. Пучок веток растений держат в правой руке, а этрог — в левой, произносят благословение, после чего переворачивают цитрусовый фрукт черенком вниз. Потом, сближая руки, машут пучком из ветвей в направлениях: юго-восток, юго-запад, восток, вверх, вниз, запад.

По три раза в каждом направлении, всего совершая 18 движений. В первый день "праздника кущей" зажигают свечи. За дневной и вечерней трапезой пьют вино, едят мясо и блюда, приготовленные из продуктов нового урожая. 1 / 6 Фото: Суккот - картинки украшений к "празднику кущей" (podarkiottamarki.blogspot.com) В праздничные дни многие иудеи совершают паломничество в Иерусалим.

В первый и последний дни Суккота запрещено работать. Многие религиозные песни на Суккот написаны специально для этого торжества. Праздник проводят в веселой атмосфере, угощают родных и даже малознакомых людей.

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