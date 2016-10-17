В берлинскую синагогу внесен необычный свиток Торы, начатый во времена Холокоста

В берлинскую синагогу Бейт Сион внесен необычный свиток Торы, написание которого началось во времена Холокоста.

Сотни представителей еврейской общины Берлина во главе с президентом Конференции европейских раввинов и главным раввином Москвы Пинхасом Гольдшмидтом с песнями и танцами прошли по специально перекрытой Бронштрассе – одной из главных берлинских улиц, держа в руках свиток Торы с очень необычной судьбой.

Написание этого свитка Торы началось в страшные времена Катастрофы – его заказала семья раввина Моше Цви Рама из Польши, которая спасаясь от гибели, бежала в Швейцарию.

Свиток был заказан еще и для того, чтобы дать возможность сойферу заработать и также спастись от нацистов. Недописанный свиток Торы они увезли с собой и после войны он так и остался в раввинской семье.

Дописать свиток и преподнести его в дар берлинской синагоге, решил представитель третьего поколения этой семьи, внук раввина, нашедшего спасение в Швейцарии.

Торжественная процессия со свитком Торы, идущая по Бронштрассе, где то и дело попадаются медные таблички с именами евреев, живших здесь и погибших в Холокосте, привлекла всеобщее внимание.

eajc.org