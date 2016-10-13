Музей диаспоры Израиля собирает исторические экспонаты
13:55, 13 октября 2016Иудаизм
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Фото: stmegi.com
Музей диаспоры Израиля объявил о работе над экспозицией о евреях Кавказа и собирает исторические экспонаты: предметы домашнего обихода, традиционную одежду горских евреев, украшения, имеющие интересную семейную историю, предметы иудаики, старые рукописи и фотографии.
Все представленные предметы на начальном этапе пройдут профессиональную комиссию сотрудников музея, - сообщает фонд СТМЭГИ.
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