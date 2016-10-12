10 фактов о Йом-Кипур

Десятый день еврейского нового года — Судный день (Йом Кипур) — день искупления грехов и Высшего суда. Это единственный день в году, когда Тора предписывает человеку не заниматься ничем, кроме анализа своих поступков и помыслов.

Редактор сайта Christian Today Кэри Лодж в своей статье рассказала о том, что нужно знать про самый важный еврейский праздник Йом-Кипур, сообщает invictory.com.

Йом-Кипур является самым важным из праздников в иудаизме. Это день поста, покаяния и отпущения грехов. Талмуд гласит, что в этот день Бог выносит свой вердикт, оценивая жизнь человека за прошедший год. В этот день иудеи по традиции соблюдают почти 25-часовое воздержание от приёма пищи, проводя большую часть дня в усиленных молитвах, и обязательно посещают синагогу.

1. День искупления или Судный день, Йом-Кипур в этом году начинается сегодня, 11 октября, на закате. Он известен также под названием "Суббота суббот" или "Тот самый День".

2. Он всегда приходится на 10-й день месяца Тишрей – седьмого месяца еврейского календаря.

3. Он знаменует собой завершение периода покаяния за прошлый год и размышления о годе предстоящем.

4. В Йом-Кипур евреи делают особый акцент именно на прощении. В преддверии Судного дня они стремятся извиниться за грехи, совершенные против других людей за весь прошедший год.

5. Йом-Кипур символизирует завет Бога с еврейским народом.

6. День искупления был установлен во времена Моисея и описывается в книге Левит, в 16-й главе. Там описаны ритуалы, которые должен был исполнить первосвященник. Это был единственный день в году, когда первосвященник мог зайти в Святое Святых.

7. Христиане считают, что церемония жертвоприношения в этот день непосредственно указывает на пришествие Христа и Его жертву за наши грехи.

8. В Левит 16:34 Бог сказал Моисею: "И да будет сие для вас вечным постановлением: очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году". Закон предписывает не делать никакой работы в этот день.

9. Йом-Кипур – это день поста, который заканчивается большим семейным обедом.

10. В завершение Йом-Кипур по традиции люди одеваются в белое, как символ чистоты, и выходят гулять на улицу.

И еще одной традицией, принятой не только в религиозных, но и светских кругах, является пожелание накануне наступления Судного дня "хорошей записи в Книге Жизни".