В Ужгороде открыли памятник жертвам Холокоста

В Ужгороде в воскресенье, 9 октября, открыли памятник жертвам Холокоста. Открытие мемориала состоялось в рамках фестиваля еврейской культуры.

Памятная композиция изготовлена по замыслу закарпатского скульптора Михаила Колодко и архитектора Петра Сарваша в виде стелы, состоящий из сотен металлических звезд, которые вручную выковали мастера кузнечного дела Василий Криванич и Степан Руснак. В основании памятника, который разместился у здания бывшей синагоги (ныне там располагается Закарпатская областная филармония) выложена огромная звезда Давида.

Изготовление памятной композиции стало возможным благодаря содействию и финансовой поддержке правительства Венгрии, сообщает Day.kyiv.ua.

В церемонии открытия памятника приняли участие сотрудники генерального консульства Венгрии в Ужгороде, члены правительства Венгрии, представители еврейских общин Ужгорода, Киева, других регионов Украины и из-за рубежа, руководители края и города. Все выступающие на церемонии открытия отмечали, что этот памятник должен стать последним монументом невинно погибшим жертвам войны и символом примирения, терпимости и уважения к каждому народу, каждой нации.

В своем выступлении заместитель госсекретаря Венгрии Чоба Латороцаи напомнил, что «15 апреля 1944 года, во время Песаха, начался массовый вывоз в концлагеря евреев Закарпатья. Из числа жителей Ужгорода и его окрестностей жертвами нацистов оказались 14 тысяч евреев, а по всему Закарпатью – почти 100 тысяч. Согласно официальным данным, выжить удалось только 20–30 процентам этих людей, которые впоследствии вернулись домой, а затем расселились по миру: в первую очередь в Палестине и США».