Главный раввин Киева назвал врагами Украины людей, напавших на 63-летнего израильского раввина

Бандиты, напавшие в Житомире на 63-летнего израильского раввина Менахема-Менделя Дейча, дестабилизируют ситуацию в Украине.

Об этом LB.ua заявил главный раввин Киева и Украины Моше-Реувен Асман.

«Я уверен, что те мерзавцы, которые совершили злодейское нападение на пожилого человека и уважаемого раввина - это, прежде всего, враги Украины. Эти бандиты своими действиями дестабилизируют ситуацию в стране и я убедительно прошу правоохранительные органы немедленно найти преступников», заявил Асман.

Он рассказал, что в пятницу 7 октября неизвестные бандиты в Житомире напали на 63-летнего израильского раввина Менахема-Менделя Дейча. Он был найден без сознания возле городского вокзала. Врачи диагностировали у него тяжелейшие травмы головы. Всё лицо пострадавшего было покрыто гематомами от ударов. У него были украдены израильский паспорт, телефон и все деньги.

Медицинскую помощь раввину оказали врачи Житомира и Киева, сделавшие две операции на голове. Вечером 8 октября пострадавший был доставлен для операции в клинику Израиля. По данным на утро 10 октября его состояние остается очень тяжелым - раненый не приходит в сознание даже после усилий израильских медиков.

Пострадавший является отцом раввина столицы Беларуси Минска.