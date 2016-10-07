В ООН проведут вечер в память о трагедии Бабьего Яра

Три дипломатические миссии при ООН – Израиля, Украины и США – выступили устроителями специального вечера в память о 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

По данным украинских СМИ, вечер состоится 13 октября в зале Совета по Опеке ООН. Гости почтят минутой молчания память погибших в трагедии, заслушают видеообращение президента Украины.

Кроме того, запланированы выступления постоянных представителей Украины, Израиля и США при ООН, а также свидетелей трагедии перед гостями мемориального вечера. Программой предусмотрен концерт классической музыки и церемония зажжения свечей.

eajc.org