В ООН проведут вечер в память о трагедии Бабьего Яра
14:24, 07 октября 2016Иудаизм
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Три дипломатические миссии при ООН – Израиля, Украины и США – выступили устроителями специального вечера в память о 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра.
По данным украинских СМИ, вечер состоится 13 октября в зале Совета по Опеке ООН. Гости почтят минутой молчания память погибших в трагедии, заслушают видеообращение президента Украины.
Кроме того, запланированы выступления постоянных представителей Украины, Израиля и США при ООН, а также свидетелей трагедии перед гостями мемориального вечера. Программой предусмотрен концерт классической музыки и церемония зажжения свечей.
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