В Каменском (Днепродзержинск) появилась улица Любавичского Ребе

В Каменском появилась улица Любавичского Ребе.

Такое решение в конце сентября приняла сессия Каменского горсовета. Депутаты поддержали вопрос о переименовании по просьбе еврейской общины части улицы Васильевской от проспекта Свободы до улицы Пушкинской.

В обращении о переименовании улицы отмечалось, что семья Любавичского Ребе активно возрождала духовную жизнь в Днепропетровском регионе в течение ХХ столетия. В письме также указывалось, что улица Васильевская тесно связана с историей евреев города, которые внесли неоценимый вклад в его развитие. В 1913 году на улице была открыта синагога. Сейчас в синагоге «Бейт Реувен» возрождаются древние традиции еврейского народа.

Также отмечалось, что память Любавичского Ребе в городе будет способствовать межнациональному взаимопониманию, сосуществованию различных религиозных конфессий, воспитанию толерантности, международному имиджу Днепродзержинска, как города с дружественными межнациональными традициями.

Как сообщалось, 29 июня мэрия Днепра (Днепропетровск), присвоила имя Менахема Мендела Шнеерсона, более известного как Любавичский ребе, одной из улиц этого города, где прошло детство духовного лидера движения ХАБАД.

Эти переименования были проведены в рамках национальной политики декоммунизации и десоветизации, проводимой сегодня украинскими властями.

eajc.org