В Тель-Авиве в первый день Рош а-Шана евреи "выбрасывали" грехи в Средиземное море
18:46, 05 октября 2016Иудаизм
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newsru.co.il
В первый день празднования Нового еврейского 5777 года (Рош а-Шана) на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве собрались сотни верующих людей для участия в традиционной церемонии Ташлих («Ты выбросишь»).
В Иерусалиме та же церемония проходила на берегу пруда в Ботаническом саду и около фонтанов.
Название церемонии – цитата из книги пророка Михи: «И Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши» (7:19). Проводится она обычно возле моря или реки на склоне первого дня Нового года.
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