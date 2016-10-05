В Тель-Авиве в первый день Рош а-Шана евреи "выбрасывали" грехи в Средиземное море

В первый день празднования Нового еврейского 5777 года (Рош а-Шана) на побережье Средиземного моря в Тель-Авиве собрались сотни верующих людей для участия в традиционной церемонии Ташлих («Ты выбросишь»).

В Иерусалиме та же церемония проходила на берегу пруда в Ботаническом саду и около фонтанов.

Название церемонии – цитата из книги пророка Михи: «И Ты выбросишь в пучину морскую все грехи наши» (7:19). Проводится она обычно возле моря или реки на склоне первого дня Нового года.

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