Почтовая служба Израиля рассказала, что делает с письмами, адресованными Богу

В преддверии праздника Рош ха-Шана Почтовая служба Израиля («Доар Исраэль») завалена письмами, прибывающими как из Израиля, так и десятков других стран. Все они адресованы конкретному получателю, которого не так просто найти, сообщает "Еврейская община Киева".

В адресной строке: на иврите, английском, французском, русском и многих других языках, обычно означено: «Всевышнему», «Святому Отцу на небесах», «Б-гу», «Господу нашему». Однако нередко встречаются: «Храмовая гора. Б-гу», «Стена плача», «Тому, кто везде».

Поступающая корреспонденция направляется в отдел Lost & Found (аналог русскоязычного «бюро находок») и хранятся до особого случая. Дважды в год – в течение десяти дней между Рош ха-Шана и Йом-Кипур, а также перед Песахом – эти письма передаются главному раввину Стены плача Шмуэлю Рабиновичу, а затем помещаются в расщелины Котеля (Западная стена Иерусалимского Храма).

Перед этими периодами Стена плача очищается от старых записок, которые оставляют посетители. Обычно люди, обращаясь к Всевышнему, просят о ниспослании здоровья, долголетия, удачи и счастья для себя и своих близких, однако встречаются записки и другого характера.

Считается, что записка, вложенная в Стену плача, мгновенно достигает адресата.

По словам гендиректора «Доар Исраэль» Дана Гольдштейна на сей раз особо много писем прибыло из США, Нидердандов, Франции, Великобритании, Китая, России, Казахстана, Нигерии и ряда других стран.

Помимо почты, помощь с доставкой записок «адресату» предлагают благотворительные онлайновые сервисы. Получаемые SMS- и интернет-сообщения распечатываются и вкладываются в Стену.

Всего в год в Стену плача вкладываются миллионы записок. Точное их количество подсчитать невозможно.

Считается, что практика помещения в Стену плача листков бумаги, содержащих написанные на них просьбы к Всевышнему или молитвы, началась более 300 лет назад. Самое раннее описание этой практики датируется началом XVIII века.

Рассказ связан с великим еврейским мудрецом и знатоком Каббалы рабби Хаимом бен Атаром (Ор ха-Хаим). Некий человек пришёл к нему в большом беспокойстве, после того как обнищал настолько, что ему не на что стало покупать еду для своей семьи. Ор ха-Хаим написал для него ашурским письмом амулет на пергаменте и велел поместить его между камнями Котеля.

В книге «Падэ Авраам» рассказывают другую историю с участием ученика Ор ха-Хаима, который планировал переселиться в Иерусалим. Мудрец велел ему по прибытии поместить в Стену записку. Ученик, позже также ставший мудрецом, известным под именем Хида, связал свой личный успех с этой запиской.

Согласно иудейскому закону, записки нельзя читать и выбрасывать. Поэтому их хоронят на еврейском кладбище на Масличной горе.