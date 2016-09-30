В Умань приехали более 5 тыс. хасидов

В город Умань Черкасской области по состоянию на утро 29 сентября приехали более 5 тыс. паломников-хасидов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Уманском отделе полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области, массовый приезд хасидов в Умань начался вечером 26 сентября. Хасиды прибывают через аэропорт «Борисполь» и аэропорты Винницы и Одессы. Больше всего хасидов приехало из Израиля, США, Франции и Великобритании. Также есть паломники из Чили, Аргентины и Египта.

По предварительным данным, на празднование иудейского нового года Рош-га-Шана в Умань приедут более 30 тыс. паломников из 20 стран мира. Из них больше всего, до 80%, - граждане Государства Израиль и США.

Как сообщал УНИАН, в Умани в праздновании иудейского нового года Рош-га-Шана в 2015 году приняло участие рекордное количество паломников-хасидов - около 30 тыс. человек, из них 64 женщины и 3161 ребенок. Паломники приехали из 21 страны мира.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бреславского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана отмечать 2-4 октября.