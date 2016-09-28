Трагедия Бабьего Яра обязывает не забывать об опасности антисемитизма, ненависти и расизма - президент Израиля

Президент Государства Израиль Реувен Ривлин заявляет, что трагедия Бабьего Яра обязывает не забывать об опасностях антисемитизма, ненависти и расизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ривлин сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

”Господин президент, я приехал сюда, приняв ваше любезное приглашение”, - заявил Ривлин. Он отметил, что прибыл в Украину для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

”Кровь наших братьев и сестер, пролитая в то темное время, возлагает на нас обязанность помнить, чтобы рассказать всему миру об опасности не только антисемитизма, но и вообще ненависти и расизма”, - заявил Ривлин.

Также он пояснил важное значение того, почему надо помнить о прошлом.

”Мы отмечаем 25 лет отношений. Это шанс отпраздновать наше сотрудничество и создать новые обязательства, чтобы работать вместе в интересах наших народов”, - заявил Ривлин.