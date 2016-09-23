Ученые расшифровали древнейший еврейский манускрипт, найденный на месте сгоревшей синагоги

Группа израильских и американских исследователей расшифровала древний еврейский манускрипт, найденный на месте сгоревшей некогда синагоги Эйн-Геди. Об этом сообщает "Еврейская община Киева".

Он так сильно пострадал от огня и времени, что развернуть его не представлялось возможным.

В 1970 году археологи сделал важное открытие в поселении Эйн-Геди, на месте древней еврейской общины. Ученые обнаружили в руинах синагоги ковчег, внутри которого были несколько обгоревших комочков кожи животных, похожих на пергамент. Лишь спустя более, чем 40 лет ученым удалось расшифровать текст на этом пергаменте без физического повреждения находок.

Ученые использовали 3D-моделирование и рентгеновские лучи. На первом этапе они определили, какие изображения содержатся на структурах. На втором этапе из отсканированных черточек составлялись буквы и слова. На третьем этапе свернутый в свиток текст разворачивали на плоскости.

После расшифровки выяснилось, что это - самая древняя копия библейского текста, а точнее – часть книги Левит, в которой говорится о разведении жертвенного огня. Ранее ученые датировали свиток VI веком нашей эры, но, после расшифровки датировку текста сметили на несколько сотен лет - примерно на третий век до нашей эры.

Как уверяют ученые, без использования методов рентгенографии и 3D-моделирования текст с пергамента Эйн-Геди был бы потерян для науки.

Добавим, что холм Тель-Горен, на котором располагается Эйн-Геди, является одним из важнейших мест археологических раскопок в Иудейской пустыне. Здесь сохранились развалины уникальной системы водоснабжения древнего города, остатки синагоги, древние свитки.