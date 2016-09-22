В Израиль к Стене Плача доставили письма Богу со всего мира

Генеральный директор Почты Израиля Дэнни Гольдштейн в преддверии осенних праздников по иудейскому календарю передал главе администрации Стены плача раввину Шмуэлю Рабиновичу адресованные богу письма. Послания затем будут размещены между камнями главной иудейской святыни.

Гольдштейн встретился с раввином Рабиновичем в преддверии праздника Рош Ха-Шана и передал ему письма, адресованные на имя Всевышнего, для размещения между камнями Стены плача.

В Почте Израиля уточнили, что «письма были направлены из Израиля, а также России, Китая, Франции, Нигерии, Испании, Нидерландов, США, Великобритании и других стран».

«Сотни посланий ежегодно направляются со всего мира в Израиль, и в качестве адресатов на них указаны "Бог», «Иисус», «Отец наш небесный» и «Стена плача», - отметили в почтовом управлении еврейского государства. Большинство этих писем, так как отправитель обычно не указан, "перенаправляются в отдел утраченной корреспонденции, который затем - раз в несколько месяцев - передает их для размещения между камнями Стены плача в Старом городе Иерусалима», добавили в пресс-службе израильской почты.

В октябре в Израиле стартует череда так называемых осенних праздников по иудейскому календарю. 3 октября отмечается Рош Ха-Шана. Он празднуется два дня, на третий день наступает так называемый «пост Гедалии», через неделю после этого - Йом кипур (Судный день), затем следует неделя праздника Суккот.

Стена плача - главная иудейская святыня. Это участок Западной стены разрушенного римлянами в 70-м году нашей эры иудейского Храма в Иерусалиме.

Высота Стены, которую также называют Котель, составляет 15 метров. Большая ее часть была сложена при Ироде Великом, верхние же ряды сделаны во время восстановительных работ в годы правления мамлюков и турецкого господства. Существует традиция вкладывать между камней молитвенные записки.

Считается, что такой клочок бумаги с мольбами к Всевышнему обладает особой значимостью, поэтому собранные записки нельзя выбрасывать. Ежегодно весной в преддверии праздника Песах (еврейской Пасхи), знаменующего исход библейских евреев из Египта под предводительством Моисея, раввин Стены плача с помощниками очищает святыню от записок, оставляемых верующими между камнями. Эти записки затем хоронят на ближайшем кладбище.

Еврейская община Киева со ссылкой на stmegi.com