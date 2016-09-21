Партнер Цукерберга стал раввином в Израиле

Арье Хасит учился в Гарварде вместе со своим другом Марком Цукербергом, вместе с ним снимал квартиру и стал его партнером после того, как Цукерберг придумал новую социальную сеть – Facebook.

Арье решил также выучить современный иврит и свой диплом в Гарварде он защищал по теме «Израильский хип-хоп» .

В то время, как друг и партнер Арье Хасита Марк Цукерберг совершал революцию в технологии социальных сетей, улучшая и разрабатывая новшества Facebook, сам Арье мечтал стать раввином в Израиле.

В этом месяце его мечта наконец сбылась. Годы учебы и заучивания еврейских текстов не прошли даром: в Иерусалиме он получил «смиху» – теперь он раввин.

В последние 10 лет Хасит постоянно должен был отвечать на полные недоумения вопросы своих друзей, зачем и почему он выбрал путь становления религиозного еврея, когда перед ним открывались такие возможности - например, стать миллиардером…

Хасит признается, что не раз задумывался сам над этими вопросами – почему он не присоединился к тем трем друзьям, вместе с которыми Цукерберг создал свой первый стартап. Сегодня, кстати, капитал Цукерберга, согласно журналу Форбс оценивается в 55 миллиардов долларов.

В 2004 году Хасит стал четвертым пользователем в только что открывшейся новой социальной сети под названием Facebook. Кроме него там был сам Цукерберг и его друзья – основатели: Крис Юз и Дастин Москович. Когда сайт стал набирать популярность, Хасит предложил друзьям свою помощь. Он изучал историю и современный иврит и с компьютерами он «общался» мало, поэтому друзья нежно отклонили его предложение.

В Гарварде он собрал группу евреев, с которым проводил совместные молитвы в кампусе, вел политические обзоры в университетском журнале. В то время как Цукерберг бросил учебу в престижном университете и перебрался в Силиконовую долину, Хасит закончил учебу и написал свою дипломную работу на израильскую тему. Совершенно непонятно стал ли он профессором по хип-хопу или все-таки раввином, - таким вопросом задавались его друзья.

Пока Facebook набирал силу, Хасит репатриировался в Израиль и призвался в ЦАХАЛ, где служил в качестве пресс-секретаря по связям с иностранными СМИ. Он никогда не признавался в своей дружбе со знаменитым автором Facebook, но слухи об этом дошли и до Израиля и принесли и ему известность.

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