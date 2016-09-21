В Умани хасиды съедят 200 коров, приготовленных особым образом

Черкасская область активно готовится к приезду хасидов в Умань. В этом году ожидается приезд более сорока тысяч хасидов на традиционное ежегодное паломничество, сообщает "Умань сегодня" со ссылкой на Politeka.

Гостей города накормят двумя сотнями коров, которые будут приготовлены особым образом.

«В прошлые годы хасиды съедали 150 коров. На этот раз понадобится около двухсот. Эти дни нас кормят весь год. Если не будут разгонять стихийные рынки, то, например, я планирую продавать картошку по 50-60 гривен за килограмм. Если повезет, то свои три мешка розпродам за 150 долларов», – рассказывают местные торговцы.

Тем временем, хасиды, прибывающие в Умань, крайне опасаются провокаций. Тревоги добавляет тот факт, что несколько дней назад неизвестные хулиганы забросали «коктейлями Молотова» синагогу в Умани.

«Нас запугивают антисемиты, которые ежегодно протестуют против паломников. Мы будем обращаться в полицию с просьбой обеспечить порядок во время паломничества. Уже были встречи с городскими властями – они обещали содействовать. Кстати, в этом году могут приехать 10-12 израильских полицейских в помощь украинским силовикам, но этого слишком мало», – заявил представитель хасидов в Умани Шимон Буска.

Напомним, 3 октября хасиды со всего мира соберутся на могиле своего праведника Нахмана, чтобы отпраздновать 5777-й иудейский новый год. Умань является традиционным местом паломничества хасидов.