В Черновцах откроется уникальная выставка настенных росписей буковинских синагог

В Черновцах откроется уникальная выставка еврейских настенных росписей «Які ж гарні шатра твої, Якове…». Об этом сообщает "Еврейская община Киева" со ссылкой на eajc.org

На выставке будут представлены примеры росписей синагог. Здесь можно будет увидеть классические сюжеты и символику религиозной живописи.

Инициатором о организатором выставки стал Черновицкий музей истории и культуры евреев Буковины.

Выставка приурочена сразу двум событиям – празднованию Рош а-Шана и Дню города.