В Черновцах откроется уникальная выставка настенных росписей буковинских синагог
14:21, 20 сентября 2016Иудаизм
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В Черновцах откроется уникальная выставка еврейских настенных росписей «Які ж гарні шатра твої, Якове…». Об этом сообщает "Еврейская община Киева" со ссылкой на eajc.org
На выставке будут представлены примеры росписей синагог. Здесь можно будет увидеть классические сюжеты и символику религиозной живописи.
Инициатором о организатором выставки стал Черновицкий музей истории и культуры евреев Буковины.
Выставка приурочена сразу двум событиям – празднованию Рош а-Шана и Дню города.
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