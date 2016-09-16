Правительство Великобритании объявило конкурс на лучший проект мемориала жертвам Холокоста

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о начале конкурса на лучший проект мемориала памяти жертв Холокоста, который будет установлен неподалеку от здания Парламента в Лондоне.

Мэй отметила, что национальный мемориал и учебный центр по изучению Холокоста будут построены в Виктория гарденс. «Мы должны гарантировать, что мы никогда не забудем ужас Холокоста, и это правильно, что мы договорились о том, что национальный мемориал будет находиться в саду, расположенном рядом с Парламентом», – подчеркнула она. «Сегодня секретарь по делам общин объявит конкурс на дизайн этого мемориала и включит расходы в бюджет на открытие учебного центра, который создается для того, чтобы люди узнали об ужасных зверствах, которые имели место», – добавила премьер.

Организация Malcolm reading Consultants, которая будет проводить конкурс, призвала архитекторов, художников и дизайнеров со всего мира зарегистрироваться и принять участие в нем. Независимое жюри выберет лучший проект в финале конкурса, который пройдет в Лондоне в январе 2017 года.

Исполнительный директор Holocaust Education Trust Карен Поллок подчеркнула: «Мы очень рады, что планы по созданию мемориала вступили в стадию реализации, и мы с нетерпением ждем первых конкурсных проектов».

Главный раввин Великобритании рав Эфраим Мирвис, в частности, отметил: «этот международный конкурс на лучший проект мемориала является уникальной возможностью закрепить память о Холокосте в британской истории для будущих поколений…Это будет определять то, как наши дети и дети наших детей узнают о том, что произошло во время Катастрофы, и поймут важность объединения сил для того, чтобы понимать, что это больше никогда не повторится».