В Киеве сегодня откроется выставка к 75-летию трагедии: "Бабий Яр – память на фоне истории"

Сегодня в «Музее истории города Киева» (ул. Б. Хмельницкого, 7, 3 этаж) состоится открытие мультимедийной выставки «Бабий Яр – память на фоне истории». Об этом сообщает Еврейская община Киева.

Выставка «Бабий Яр – память на фоне истории» состоит из двух смысловых и визуальных слоев:

1. История Бабьего Яра: от формированиямногоконфессионального некрополя, через Холокост и нацистский террор, советское уничтожение памяти о Яре, до сегодняшнего соревнования между различными общественными группами за право увековечить здесь «свою» память;

2. Проекты мемориального парка, включающий территорию Бабьего Яра, прилегающих кладбищ, другие памятные объекты вокруг них. В частности интеграцию в единый мемориальный пространство имеющихся памятников, памятных сооружений и знаков (по результатам Международного архитектурного конкурса «Бабий Яр – Дрогожицький некрополь»).

Организаторы выставки Музей истории г. Киева, Украинский институт национальной памяти, Благотворительная инициатива «Украинско-еврейская встреча» (Канада), Еврейский совет Украины, Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им. Г. С. Пшеничного, Украинское национальное информационное агентство «Укринформ», Общественный комитет для увековечения памяти жертв Бабьего Яра, Национальный музей истории Украины, Центр исследований истории и культуры восточно-европейского еврейства НаУКМА, Государственный архив Службы безопасности Украины, Украинской центр изучения истории Холокоста, Фонд им. Олега Ольжича.

Куратор проекта – Виталий Нахманович, ведущий научный сотрудник Музея истории г. Киева, ответственный секретарь Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра.

Выставка будет работать до 27 ноября.