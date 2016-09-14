В Киеве к годовщине трагедии Бабьего Яра организована тематическая выставка

В столице к 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Музее истории Киева (ул. Богдана Хмельницкого, 7) организована выставка ”Бабий Яр – память на фоне истории”.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Отмечается, что 15 сентября в 17:00 состоится презентация выставки. Она будет состоять из двух смысловых и визуальных разделов.

Во-первых, это история Бабьего Яра со времен сборки вокруг него многоконфессионального некрополя (через времена Холокоста и нацистского террора, советского уничтожения Яра и памяти о нем) до сегодняшней борьбы между различными общественными группами за право увековечить здесь ”собственную” память.

И во-вторых, это проекты мемориального парка, включая территорию Бабьего Яра, прилегающих кладбищ (существующих и разрушенных), другие памятные объекты вокруг них (по результатам международного архитектурного конкурса ”Бабий Яр – Дорогожицкий некрополь”).

Предусмотрено, что выставка объединит аспекты истории, при которых Холокост превратился в символ всех трагедий последнего столетия, а массовый расстрел киевских евреев – в стержень истории Бабьего Яра.

Экспозиция, которую представляют КГГА, Музей истории города Киева, Украинский институт национальной памяти, инициатива ”Украинско-еврейская встреча” и Общественный комитет для увековечения памяти жертв Бабьего Яра, продлится до 31 ноября 2016 года.