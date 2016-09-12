Экспозицию о Голодоморе открыли в музее "Память еврейского народа и Холокост в Украине"

11 сентября в музее «Память еврейского народа и Холокост в Украине» состоялось открытие экспозиции, посвященной трагедии Голодомора 1932–1933 гг.

Эспозиция создана Музеем Холокоста и Институтом «Ткума» совместно с Украинским центром исследования Голодомора (Киев).

Открытие экспозиции состоялось при участии главного раввина Днепра и региона Шмуэля Каминецкого, директора Украинского центра исследования Голодомора профессора Людмилы Гриневич, директора образовательного направления Научно-образовательного консорциума изучения Голодомора при Канадском институте украинских студий Валентины Курылив и других известных украинских ученых и общественных деятелей.

В новой экспозиции представлены экспонаты, документы и фотографии, рассказывающие о предпосылках Голодомора, принудительном изъятии зерна у крестьян, сопротивлении украинцев политике коллективизации сельского хозяйства (в частности, предоставлены свидетельства о Павлоградском восстание в 1930 г.).

Также в экспозиции отражена судьба евреев и представителей других национальных меньшинств – жертв сталинского режима.

Еврейская община Киева со ссылкой на eajc.org