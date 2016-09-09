В Умани хасиды дают за жилье во время паломничества 1 тысячу долларов и больше (укр.)

Наприкінці вересня до міста Умань Черкаської області почнуть з’їжджатися хасиди на святкування свого головного свята — Нового року — Рош ха-Шана.

Вартість оренди житла у місті на цей період зазвичай зростає у кілька разів і стартує від 1 тис. доларів.

Ціни біля місця поховання праведника стартують від 1000 доларів (на весь період святкування – ред.).

Приміром, однокімнатна квартира на третьому поверсі для п’яти осіб на вулиці Пушкіна вартує 1600 доларів, трьохкімнатна квартира у цьому ж районі на другому поверсі для шести чоловік — 2200 доларів. Однокімнатна квартира біля дендропарку “Софіївка” коштує 1200 доларів.

“Ця квартира знаходиться за 700 метрів від могили Нахмана. До нас минулого року приїжджали іудеї і заселялись тут. Жили дев’ять осіб в однокімнатній квартирі й нормально. Все за собою прибирали, не галасували. Цього року я чекаю їх знову”, — розповіла одна з орендодавців.

За її словами, у “хасидську районі”, крім квартир, придбаних іноземцями, є й такі, куди вони приїжджають постійно, роками. І є орендодавці, які мають своїх постійних клієнтів-хасидів. Ціни на житло біля могили Рабі Нахмана різні, залежно від умов житла. Наприклад, однокімнатна квартира на шістьох осіб вартує 2500 тис. дол. на період святкування, трикімнатна для 12 осіб — 3700 тис. дол.

Є житло, яке коштує 4000, 4700, 8000 тис. доларів. Ціни можу підвищуватись і до 15 тис. доларів. Бувають випадки, що один паломник домовляється за оренду квартири. А у результаті у квартиру приїжджає 10 осіб, чи й більше. Варто зазначити, що здебільшого уманчани відмовляються здавати хасидам приміщення в приватному секторі.

Нагадаємо, цього року іудейський Новий Рік Рош ха-Шана припадає на 3-4 жовтня. Паломники знаходитимуться в місті Умань з 27 вересня до 7 жовтня, оскільки завжди приїжджають раніше. Довідка: Місто Умань є місцем паломництва, оскільки на його території похований духовний наставник хасидів — Рабі Нахман.

Кожен хасид, який сповідує одну із течій іудаїзму, а саме брацлавський хасидизм, повинен побувати хоча б раз у своєму житті на могилі “праведника”, засновника цієї течії Рабі Нахмана. Існує повір’я: якщо зустріти Рош ха-Шана біля могили праведника, то наступний рік буде щасливим. Тому іудеї приїжджають на це свято цілими общинами.

Найбільше вірян приїздить з Ізраїлю, близько 25-30 тис. хасидів. Охороняють їх не лише українські правоохоронці — їм допомагає загін ізраїльської поліції, який прибуває в Умань спеціально на час паломництва. Минулого року іудейський Новий рік святкували 13-15 вересня.

УНН-Центр