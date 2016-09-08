В Умань в этом году приедут более 30 тыс. хасидов, сообщил посол Израиля

Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковский и представители полиции провели встречу, посвященную согласованию всех мер по обеспечению безопасности брацлавских хасидов во время пребывания в Украине.

«Подготовка к празднику будет проходить в несколько этапов. Правопорядок в городе, начиная с празднования дня города, будут обеспечивать 450 работников Нацполиции – взрывотехники, патрульные, спецподразделения и оперативные службы, а также военнослужащие Нацгвардии. Дополнительным резервом безопасности будут подразделения полиции в ближайших областных центрах. Проводится постоянный мониторинг – информации о провокациях нет», – цитилует заместителя главы Национальной полиции Украины Александра Фацевича департамент коммуникации МВД Украины.

Перс-служба ГСЧС сообщила, что с 27 сентября по 7 октября в Умани будет развернут сводный отряд в составе 90 человек личного состава и 16 единиц пожарно-спасательной техники, а также водолазная, химическая и пиротехническая группы. Кроме того, в местах массового пребывания паломников предусмотрено дежурство 4 пожарно-спасательных постов и водолазного поста вблизи водоемов. Также будут функционировать четыре передвижных дозора с первичными средствами пожаротушения. Здания над захоронением раби Нахмана, синагога и учебный центр, где прогнозируется большое скопление людей, оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, обеспечены первичными средствами пожаротушения, а из числа обслуживающего персонала создана добровольная пожарная дружина.

«В общем, силы и средства ГСЧС готовы гарантировать пожарную безопасность брацлавских хасидов во время празднования Рош а-Шана», - говорится в сообщении пресс-службы спасательного ведомтсва.

Согласно сообщению, Э.Белоцерковского сообщил, что в Украину должны прибыть более 30 тыс. паломников.

Как передает пресс-служба МВД, генеральный директор Управления по вопросам защиты и безопасности Бюро по вопросам противодействия терроризму Совета национальной безопасности офиса Премьер-министра Государства Израиль Амир Инбар отметил, что во время празднования в Умани будут присутствовать, как и в прошлом году, 15 полицейских Государства Израиль.

Еврейская община Киева со ссылкой на eajc.org