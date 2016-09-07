Глава евреев Франции высказался в поддержку запрета на буркини

Президент Совета еврейских организаций Франции (CRIF) Франсис Калифа высказался в поддержку запрета на буркини, заявив, что он сторонник ограничений на «политически-религиозные символы».

Калифа впервые публично прокомментировал запрет на мусульманские купальные костюмы в интервью французскому еврейскому изданию Actualite Juive спустя несколько недель после его принятия. Глава еврейской организации заявил, что власти должны рассмотреть возможность «отделения религиозных символов от политически-религиозных». По его словам, приверженцы радикального ислама «сейчас пытаются дестабилизировать Французскую республику с целью уничтожить ныне существующую модель общества». Калифа также указал, что спор о буркини затронет еврейскую общину.

Запрет буркини во Франции возродил дискуссию о ношении религиозных символов на публике. Шестью годами ранее французские власти запретили ношение мусульманской одежды, закрывающей лицо. Тогда критики законопроекта заявили, что он является первой ласточкой преследований на религиозной почве, которые в том числе коснутся еврейских мужчин, носящих кипы, и женщин, покрывающих головы.

Еврейская община Киева со ссылкой на eajc.org