В Киеве в конце сентября состоится кинофестиваль о трагедии еврейского народа

С 24 по 28 сентября в рамках программы Мемориальных дней в кинотеатре «Синема Сити» (ТРЦ Ocean Plaza) состоится кинофестиваль «Фильмы-лауреаты премии «Оскар» о трагедии еврейского народа», сообщает "Киев еврейский".

29 сентября в Национальном дворце культуры и искусств «Украина» пройдет театрализованный вечер памяти трагедии.

Во время Второй мировой войны занявшие Киев войска фашистской Германии использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева, как место массовых расстрелов гражданского населения, главным образом евреев. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население было обязано явиться к Бабьему Яру.

Здесь людей группами проводили через пропускной пункт, после чего загоняли на край оврага и расстреливали. До 30 сентября жертвами расправы стали 33 771 человек. Массовые убийства продолжались до самого ухода немецкой армии из города: по официальным данным в Бабьем Яру расстреляли свыше ста тысяч киевлян.

В программу кинофестиваля вошли шедевры мирового кино, посвященные проблеме геноцида еврейского народа и в разные годы удостоенные премии Американской киноакадемии. Фестиваль открывает «Ида» Павла Павликовского, лучший фильм на иностранном языке 2015 года по версии Американской киноакадемии. Также в программе – дебют венгерского режиссера Ласло Немеша «Сын Саула», получивший «Оскар–2016» за лучший фильм на иностранном языке, а также Гран-при Каннского кинофестиваля.

Картину лично представит исполнитель главной роли, поэт и философ Геза Рериг. «Жизнь прекрасна» от знаменитого итальянского режиссера Роберто Бениньи стала фильмом-обладателем трех «Оскаров» в 1999 году. «Пианист» Романа Полански с Эдрианом Броуди в главной роли в 2003 году получил три «Оскара». «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, удостоился семи золотых статуэток от Американской киноакадемии в 1994 году. В рамках кинофестиваля шедевры мирового кинематографа представлены в современном кинозале в копиях высокого качества.

В дневное время 25-28 сентября пройдут показы документальных фильмов о Холокосте: «Крик чернозема» (Украина), «Прощайте, дядя Шварц» (Израиль), «Для тебя раскроются небеса» (Израиль), «Назови свое имя по буквам» (Украина-США). Перед показами со зрителями беседует историк Анатолий Подольский, директор Украинского центра изучения истории Холокоста, а также проходят встречи с членами съемочных групп и представителями посольств стран, где были произведены фильмы.

Доступ на все фестивальные показы бесплатный по предварительной регистрации на сайте neveragain.org.ua

Мемориальные дни трагедии Бабьего Яра проводят Еврейская конфедерация Украины совместно с Всемирным еврейским конгрессом при участии Фонда Виктора Пинчука и компании «Артхаус Трафик».